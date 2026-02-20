Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3116016
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

8th Pay Commission: ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਸੈਲਰੀ? ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅੱਪਡੇਟ

Salary Hike: 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:49 AM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਸੈਲਰੀ? ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅੱਪਡੇਟ

8th Pay Commission Salary Hike: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

 60% ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ DA?

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) 148.2 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੀਏ 58% ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 63% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 60% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ?

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 18-ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ MyGov.in ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਈਮੇਲ, PDF, ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ MyGov 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ, ਇਸਨੂੰ ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ 2.57 ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ 1.83 ਤੋਂ 2.86 ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਸਨੂੰ 1.92 ਤੋਂ 2.57 ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ 2.86 ਤੋਂ 3.25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ?

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ₹46,260 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2.46 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹44,280 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2.86 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਇਹ ₹51,480 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3.0 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹54,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 3.25 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਇਹ ₹58,500 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 30-34% ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ 34% ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਾਧਾ (DA ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) 13% ਤੋਂ 40-70% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ DA ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ, HRA ਅਤੇ TA ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGS

8th pay commission

Trending news

8th pay commission
8th Pay Commission: ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਸੈਲਰੀ?
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਫਰਵਰੀ 2026
jalandhar news
ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹਿਆ; ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ
jalandhar news
ਨੂਰਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਵਿਗੜੀ; ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਡਨੀ ਖ਼ਰਾਬ
Dr Balbir Singh
ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ LMHP ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ‘ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ’ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ
rahul gandhi punjab visit
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ
CM Bhagwant Mann
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- CM
Sri Guru Ravidas Bani Study Center
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ
Jalandhar Firing
ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਬਣੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ; ਭਾਣਜੇ ਉਤੇ ਜਤਾਇਆ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ