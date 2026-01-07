8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA-DR ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਗੜਾ ਵਾਧਾ? ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ Update

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Trending Photos
8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 0.5 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 148.2 ਹੋ ਗਿਆ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 59.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਸਤ ਡੀਏ 60.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੈਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 60.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 60.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।