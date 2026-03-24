Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:22 PM IST

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

Swiggy Platform Fee Hike: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ₹17.58 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ₹14.99 ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ₹12.50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹14.90 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। GST ਸਮੇਤ, ਗਾਹਕ ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਤੇ ₹17.58 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਆਰਡਰਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ₹12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹14.99 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਆਪਣੇ ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ, ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

