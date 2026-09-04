ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ 376 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਓਲਿੰਗੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ 12-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 'ਸੁਪਰ' ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

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Airtel Duolingo Partnership: AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
4 ਸਤੰਬਰ, 2026: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, 'ਡਿਓਲਿੰਗੋ' (Duolingo) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, 'ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ' (Bharti Airtel) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ 37.6 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ 'ਸੁਪਰ ਡਿਓਲਿੰਗੋ' (Super Duolingo) ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
Duolingo ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਐਪ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਠਾਂ, ਗੇਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ (gamification), ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ Duolingo 'ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) ਦੇ ਗਾਹਕ Duolingo ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਊਰਜਾ (unlimited energy), AI-ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Super Duolingo ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ Airtel ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, Wi-Fi ਅਤੇ DTH ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਹਕ Airtel ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਇੰਡੀਆ (Duolingo India) ਵਿਖੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਧਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਸੁਪਰ ਡੂਓਲਿੰਗੋ' (Super Duolingo) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।"
Super Duolingo, Duolingo ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ (real-time) ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਦਕਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ; ਸਗੋਂ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Duolingo ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, Duolingo ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ" (Learn English through Punjabi) ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ Duolingo ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸੁਪਰ ਡੁਓਲਿੰਗੋ' (Super Duolingo) ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।