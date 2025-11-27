Airtel ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜੋਖਮ

ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Airtel: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ "ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ" ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਵਿੱਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਕਲੀ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂ ਜੋ AI-ਅਧਾਰਤ ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਅਲਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖਾਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ:
-ਛੋਟੇ ਬਕਾਏ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਛੋਟੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਥੈਂਕਸ ਐਪ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੈ—ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਐਮਪਿਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਫੰਡ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।