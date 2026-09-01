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Airtel Postpaid ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Mirzapur The Movie ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ

Airtel Postpaid Advantage Club: ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੋਸਟਪੇਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਲੱਬ ਰਾਹੀਂ, ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 01, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:40 PM IST
Airtel Postpaid ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Mirzapur The Movie ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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