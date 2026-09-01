/Airtel Postpaid ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Mirzapur The Movie ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ

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Airtel Postpaid Advantage Club: ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਪੋਸਟਪੇਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਲੱਬ' (Postpaid Advantage Club) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ (Mirzapur: The Movie) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਟੈੱਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) ਦੇ ਉਸ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕ ਏਅਰਟੈੱਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 'Postpaid Advantage Club' ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ Mirzapur: The Movie ਲਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੋਸਟਪੇਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਲੱਬ ਰਾਹੀਂ, ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਅਰਟੈੱਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।