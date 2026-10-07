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ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ

Airtel Free International Roaming: ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਡਾਟਾ, ਫਾਸਟ ਲੇਨ (Fast Lane) ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 07, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 04:13 PM IST
ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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