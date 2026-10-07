ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ

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Airtel Postpaid Plans: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ (ਏਅਰਟੈੱਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰੋਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਪੈਕ ਵਿੱਚ 5 GB ਡਾਟਾ, 60 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ, 25 ਆਊਟਗੋਇੰਗ SMS ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਨਕਮਿੰਗ SMS ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ 5-ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) ਦੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਭ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ, ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੋਸਟਪੇਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਲੱਬ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਾਹਕੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਭਵਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ, ਮੂਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ - ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੋਸਟਪੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 5G 'ਤੇ 'ਫਾਸਟ ਲੇਨ' (Fast Lane) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪੈਮ (spam) ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੋਸਟਪੇਡ' (Airtel Postpaid) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਗਾਹਕ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੋਸਟਪੇਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰਟੈੱਲ ਗਾਹਕ (ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਹਨ) ਏਅਰਟੈੱਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਏਅਰਟੈੱਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪੋਸਟਪੇਡ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਏਅਰਟੈਲ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ
-₹499 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਮ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
-₹749 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਜੀਓਹਾਟਸਟਾਰ, ਐਕਸਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਮ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
-₹1049 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਆਈਕਲਾਊਡ ਪਲੱਸ, ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਜੀਓਹਾਟਸਟਾਰ, ਐਕਸਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਮ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
-₹1249 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਆਈਕਲਾਊਡ ਪਲੱਸ, ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਜੀਓਹਾਟਸਟਾਰ, ਐਕਸਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਮ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
-₹1449 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਬੇਸਿਕ, ਐਪਲ ਆਈਕਲਾਊਡ ਪਲੱਸ, ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਜੀਓਹਾਟਸਟਾਰ, ਐਕਸਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਮ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੇਗੀ।
-₹1799 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਐਪਲ ਆਈਕਲਾਊਡ ਪਲੱਸ, ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਜੀਓਹਾਟਸਟਾਰ, ਐਕਸਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਮ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।