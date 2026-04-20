Airtel ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! 859 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, 799 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬੰਦ

Airtel New Plan: ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ₹859 ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ₹899 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ₹799 ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Airtel Price Hike: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ₹859 ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ₹899 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹799 ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 899 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 84 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ
899 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ 84 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.5GB ਡੇਟਾ, ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 SMS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 859 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਿਵਾਰਡਸਮਿਨੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ) ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
799 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 799 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 77 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.5GB ਡਾਟਾ, ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ 100 SMS ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ, ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ
ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ 84 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1,029 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2GB ਡਾਟਾ, ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ 5G ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ JioHotstar ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹189 ਦੀ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਪਲਾਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ₹199 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ₹4,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹4,999 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਗੋਪਾਲ ਵਿੱਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।