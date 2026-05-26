ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਪੋਸਟਪੇਡ' ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

Airtel Priority Postpaid News: ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ 5G ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6G ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 26, 2026, 08:42 PM IST

Airtel Priority Postpaid News: ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ "ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਪੋਸਟਪੇਡ" ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ TRAI ਅਤੇ DoT ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ, ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ "ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਪੋਸਟਪੇਡ" ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਫੀਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੇਡ।

ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 5G ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੋਸਟਪੇਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸਲਾਈਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਪੋਸਟਪੇਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

