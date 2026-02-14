Advertisement
Airtel ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਲਾਨ

Airtel Annual Plan: ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ 2,249 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ, 30GB ਡੇਟਾ, 3,600 SMS ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ Adobe Express Premium ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1,798 ਰੁਪਏ ਦੇ 2G ਪਲਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 14, 2026, 04:29 PM IST

Airtel Recharge Plan: ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 5.42 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੋੜੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਹੁਣ 460 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

₹2249 ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ
ਏਅਰਟੈੱਲ ਦਾ 2249 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਲਾਭ:
- ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ
- ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ
- 3600 ਮੁਫ਼ਤ SMS
- ਕੁੱਲ 30GB ਡੇਟਾ (ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ)
- 1 ਸਾਲ ਦੀ Adobe Express ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਾਹਕੀ
ਇਹ ਪਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

₹1798 ਦਾ 2G ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਪਲਾਨ
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ 2G ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਲਾਭ:
- ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ
- ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ
- 3600 SMS
- 1-ਸਾਲ ਦੀ Adobe Express ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਾਹਕੀ
- ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਐਡ-ਆਨ ਪੈਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ)
ਇਹ ਪਲਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

TRAI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

