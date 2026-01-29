Advertisement
Airtel ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ! ₹4,000 ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਪ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ Free

Airtel Offer: ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ₹4,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਅਡੋਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੌਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 29, 2026, 05:01 PM IST

Trending Photos

Airtel Free Offer: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਸਿਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਏਆਈ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਅਡੋਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹4,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ Adobe Express Premium ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਅਡੋਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 360 ਮਿਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ DTH ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Adobe Express Premium ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ, ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

Perplexity AI ਤੋਂ ਬਾਅਦ Airtel ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ
ਇਹ Airtel ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Perplexity AI ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹17,000 ਦੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੋ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਡੋਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਏਅਰਟੈੱਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Adobe Express Premium ਆਫਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ?
ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।
-ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਏਅਰਟੈੱਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
-ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਅਰਟੈੱਲ ਥੈਂਕਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ Adobe Express Premium ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
Adobe Express Premium ਪੈਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- AI ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ
- ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਂਪਲੇਟ
- ਇੱਕ-ਟੈਪ ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਕੈਪਸ਼ਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
- 100GB ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੌਂਟ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਯਾਤ

