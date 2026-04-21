ਐਪਲ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ; 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ

Tim Cook Resignation: ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਐਪਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਚੌਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, $4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟਿਮ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:43 AM IST

Tim Cook Resignation: ਐਪਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜੌਨ ਟਰਨਸ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਐਪਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

1998 ਵਿੱਚ, ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਨੇ ਐਪਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੱਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।

ਜੌਨ ਟਰਨਜ਼ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਐਪਲ ਲਈ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। 51 ਸਾਲਾ ਟਰਨਜ਼ 2001 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਪੈਡ, ਏਅਰਪੌਡਸ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੌਨੀ ਸਰੋਜੀ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ।

ਟਰਨਜ਼ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਐਪਲ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਰਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜੌਨ ਟਰਨਜ਼ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਐਪਲ ਨੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਏਅਰਪੌਡਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Trending news

Patran News
ਵਿਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
Samrala news
ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
Khanna News
ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਬੂ
Mandi Fire News
तीन मंजिला भवन में भीषण आग, दमकल विभाग ने खिड़की तोड़कर बचाई 3 जिंदगियां
Germany News
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡੁਇਸਬਰਗ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, 11 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ; ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ, 4 ਦਿਨ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Dr. Baljit Kaur
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 728.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
World Horticulture Centre Ecosystem
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗ
CM Bhagwant Singh Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਨ.ਐਕਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ