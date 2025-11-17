Advertisement
Baba Vanga on Gold: 2026 'ਚ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਰੇਟ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

 ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 25 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:15 PM IST
Baba Vanga on Gold: 2026 'ਚ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਰੇਟ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ 2026 ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 25 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ?

ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ?

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ।

 

 

