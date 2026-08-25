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ਕੀ ਬੈਂਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Bank Strike News​: ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UFBU ਨੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ 11 ਅਤੇ 28-30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:35 PM IST
ਕੀ ਬੈਂਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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