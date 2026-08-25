/ਕੀ ਬੈਂਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

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Bank Strike News: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 5 ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ
UFBU ਵੱਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਂਕਿੰਗ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ 12ਵੇਂ ਬਾਇਪਾਰਟਾਈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ
UFBU ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Performance Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ DA ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ NPS ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਢਵਾਉਣ, ਚੈੱਕ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ATM, UPI, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।