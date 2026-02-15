Bank Holiday 2026: ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬੈਂਕ? ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੂਰਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਅੱਪਡੇਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਵਾਬੀ-ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ?
1 ਫਰਵਰੀ (ਐਤਵਾਰ) — ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ
8 ਫਰਵਰੀ (ਐਤਵਾਰ) — ਐਤਵਾਰ ਵੀਕਐਂਡ
14 ਫਰਵਰੀ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) — ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
15 ਫਰਵਰੀ (ਐਤਵਾਰ) — ਐਤਵਾਰ ਵੀਕਐਂਡ
18 ਫਰਵਰੀ (ਬੁੱਧਵਾਰ) — ਲੋਸਰ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਗੰਗਟੋਕ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
19 ਫਰਵਰੀ (ਵੀਰਵਾਰ) — ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਬੇਲਾਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
20 ਫਰਵਰੀ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) — ਰਾਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ/ਰਾਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈਜ਼ੌਲ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ) ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ (ਮਣੀਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
22 ਫਰਵਰੀ (ਐਤਵਾਰ) — ਐਤਵਾਰ ਵੀਕਐਂਡ
28 ਫਰਵਰੀ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) — ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। UPI, NEFT, IMPS, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਤੇ ATM ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 24x7 ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।