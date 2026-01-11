Advertisement
Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:39 AM IST

Bank Holiday: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ!

Bank Holidays:  ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 16 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ...

12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਘ ਬਿਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਂਗਲ ਅਤੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਰਹੇਗਾ।

16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵੱਲੂਵਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਉਝਾਵਰ ਤਿਰੂਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, UPI, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ATM ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ।

 

bank holiday

