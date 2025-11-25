Advertisement
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ

Gold Prices News: ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,25,342 ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ "ਵੱਧ ਖਰੀਦੇ" ਅਤੇ "ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ" ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 05:43 PM IST
Gold Prices News: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤਨ $4,538 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ $5,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹1,57,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $4,175 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹਨ।

ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੈਕਰੋ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨਾ $5,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮੁੱਖ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਲੋਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਫੈੱਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

CME FedWatch ਟੂਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਘੱਟ ਫੈੱਡ ਦਰਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 8 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punj...और पढ़ें

