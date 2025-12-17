Bank Rules: ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ

Bank Account Holders: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Trending Photos
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਮਿਨੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮਿਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣੀਏ।
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੋਮਿਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਮਿਨੀ?
ਨੋਮਿਨੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਐਫਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਐਫਡੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਨੋਮਿਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨੋਮਿਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ?
ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੋਮਿਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਮਿਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ।
ਜੌਇੰਟ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਨੋਮਿਨੀ
ਜੌਇੰਟ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮਿਨੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੌਇੰਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮਿਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।