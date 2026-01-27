Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3087808
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Bank Strike: SBI, PNB... ਸਮੇਤ ਇਹ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਠੱਪ

Bank Strike Today:  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:14 AM IST

Trending Photos

Bank Strike: SBI, PNB... ਸਮੇਤ ਇਹ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਠੱਪ

Bank Strike Today: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ, 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ?

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ?

UFBU ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ) ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (PSU ਬੈਂਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ?

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ATM, UPI, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ SBI, PNB, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। HDFC, ICICI, AXIS ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।

TAGS

SBIBanks

Trending news

gold silver price today
ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ
Golden Temple
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
fatehgarh sahib
ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Himachal Weather
हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी
Private MMS Leak Video
Private MMS Leak Video: ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਫੂਅਲੈਂਸਰ ਦਾ 3 ਮਿੰਟ 24 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ?
Golden Temple
ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ Video: ਨਿਹੰਗ ਵਿਕੀ ਨੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Goldy Brar
Breaking: ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 27 ਜਨਵਰੀ 2026
Republic Day 2026
Slogans of Bharat Mata Ki Jai echo at the Indo-Pak border in Fazilka