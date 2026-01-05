Advertisement
Bank Strike: ਬੈਕਾਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਕ?

Bank Strike: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:04 PM IST

Bank Strike: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੰਮਕਾਜ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ?

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਠੱਪ 

ਜੇਕਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖਣਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ, ਐਲਆਈਸੀ, ਜੀਆਈਸੀ, ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

