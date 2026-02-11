Advertisement
Bank Strike: ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ Alert! ਇਸ ਦਿਨ ਬੈਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ?

Bank Strike: ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। AIBEA, AIBOA, ਅਤੇ BEFI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 11, 2026, 07:39 AM IST

Bank Strike Alert :  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ BSE ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। AIBEA, AIBOA, ਅਤੇ BEFI ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBEA), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBOA), ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BEFI) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (CTUs) ਦੇ ਨਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ "ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ" ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ BSE ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ?

ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ "ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ" ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। AIBOA ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਨਾਗਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ CTU ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

