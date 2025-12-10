EPFO ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ₹52,000!

ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ EPFO ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ…
Trending Photos
ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ EPFO ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ…
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ EPFO ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 8.2% ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ 8.75% ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ?
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 8.75% ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ 52,000 ਰੁਪਏ?
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ 8.75% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਤੋਂ 52,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 42,000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀਬੀਟੀ) ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।