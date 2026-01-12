Silver Price: 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜਾਣੋ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ Rate?

Silver Price in 2026: ਚਾਂਦੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਕੀਮਤਾਂ ₹90,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹250,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
Silver Price Target: ਚਾਂਦੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ₹90,000 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹250,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 170% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ MCX ਚਾਂਦੀ ਲਈ ₹3.20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 27-28% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਵਸਤੂ ਸੁਪਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ। ਚਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਛਾੜ ਗਈ?
2025 ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਕੀਮਤਾਂ ₹90,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹250,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਆਸਾਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਅਤੇ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਪਏ, ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ, ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੌਤਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੌਤਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਪਿੱਛੇ" ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੌਤਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, MCX ਚਾਂਦੀ ₹2.52 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹2.60 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।