ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ KYC ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ, RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

 RBI Bank Kyc Update Rules: ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:56 AM IST

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ KYC ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ KYC ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ KYC ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

...ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵਧੇਗੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 

RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ KYC ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧੇਗੀ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ KYC ਅੱਪਡੇਟ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। RBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੀ-KYC ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਦੇਸ਼ 
RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ KYC ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਜੇਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦਮ 
ਆਰਬੀਆਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਆਈ ਟੂਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

  

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ KYC ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ, RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
