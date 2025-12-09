Right to Disconnect: ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਦਾ ਫੋਨ,ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼;ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

Right to Disconnect: ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ "ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿੱਲ 2025" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
Right to Disconnect: ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ "ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿੱਲ 2025" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਭਰੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਟੈਲੀਵਰਕਰਾਂ, ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਰਾਂ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨੌਮੈਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਫਰਾਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਮੋਟ-ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਪੇਨ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ 2021 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਲਕਸਮਬਰਗ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ।
ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਆਰਾਮ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।