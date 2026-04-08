ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ Free ਕਾਲਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ SMS; BSNL ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

BSNL New Offer: BSNL ਦਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਲਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2GB ਡੇਟਾ, ਅਤੇ 100 SMS ਸੁਨੇਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:47 PM IST

BSNL 1 Rupee Offer: ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ BSNL ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ "ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਲਾਨ" ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

1 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ BSNL ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਫਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਲਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2GB ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਮੁਫ਼ਤ SMS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਪਲਬਧ
ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ BSNL ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਟੇਲਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਰੀਚਾਰਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

BSNL New offerBSNL 1 Rupee OfferBSNL

