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BSNL ਦਾ ਧਮਾਕਾ! ₹1 ਵਿੱਚ ਸਿਮ, ਰੀਚਾਰਜ 365 ਦੀ ਬਜਾਏ 412 ਦਿਨਾਂ ਲਈ; ਜਾਣੋ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

BSNL ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਆਫਰ 2026 ਵਿੱਚ ₹1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਮ, ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ 47 ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 412 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਆਫਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 14, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:48 PM IST
BSNL ਦਾ ਧਮਾਕਾ! ₹1 ਵਿੱਚ ਸਿਮ, ਰੀਚਾਰਜ 365 ਦੀ ਬਜਾਏ 412 ਦਿਨਾਂ ਲਈ; ਜਾਣੋ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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