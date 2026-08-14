/BSNL ਦਾ ਧਮਾਕਾ! ₹1 ਵਿੱਚ ਸਿਮ, ਰੀਚਾਰਜ 365 ਦੀ ਬਜਾਏ 412 ਦਿਨਾਂ ਲਈ; ਜਾਣੋ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

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BSNL Freedom Plan: BSNL ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ BSNL ਸਿਮ ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 412 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵਾਂ BSNL ਸਿਮ ₹1 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਪਲਬਧ
BSNL ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਆਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ₹ 1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ SMS ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਅਸੀਮਤ ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1GB ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 SMS ਮਿਲਣਗੇ।
365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ 47 ਦਿਨ ਵਾਧੂ
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ BSNL ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 47 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਾਹਕ ਕੁੱਲ 412 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
Bharat Fibre ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਫਰ
BSNL ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ BSNL ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ?
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, BSNL ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
47 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੈਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਫਾਇਦਾ
BSNL ਦੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।