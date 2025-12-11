Advertisement
Business Idea: ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਬਸ D Mart ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

Business Idea: ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ DMart ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Dec 11, 2025

Business Idea:  DMart ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਸਤੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ, ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਬਿਲਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ DMart ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ DMart ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ! DMart ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ DMart ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

DMart ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ

ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ DMart ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

DMart ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ -ਘੱਟ ਦਾਮ, ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ
DMart ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DMart ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ —

 ਸਾਦੇ ਸਟੋਰ
 ਘੱਟ ਸਜਾਵਟ
 ਕੋਈ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ

ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ DMart ‘ਤੇ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, DMart ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਰੀ DMart ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ: DMart ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ DMart ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨ ਲਓ:

 ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਚਾਰ, ਪਾਪੜ, ਮਸਾਲੇ, ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ
 ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ
ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ

ਇਥੇ DMart ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ DMart ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ DMart ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ DMart ਉਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ **ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਟੋਰਾਂ** ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ? DMart ਤਾਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵਾਲਿਊਮ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਬਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪੈਕਟ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲੇ —
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਮਾਨ DMart ਦੇ 200 ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਧਾਰਣ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ —

 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ
 ਕੱਪੜੇ
 ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ
ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼

ਸਭ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

DMart ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ DMart ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ DMart ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ **ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ** ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਸਟੈਪ-by-ਸਟੈਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: DMart ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਨ ਲਈ

ਸਟੈਪ 1: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DMart ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ "Partner with Us" ਨਾਮ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
[https://www.dmartindia.com/partner-with-us](https://www.dmartindia.com/partner-with-us)

ਸਟੈਪ 2:

ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ "Become a Supplier" ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈਪ 3: ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—

 ਨਾਮ
 ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
 ਸ਼ਹਿਰ
 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (Product Category)

ਸਟੈਪ 4: ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DMart ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ: ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ DMart ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ **ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ** ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। DMart ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ DMart ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ DMart ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ
ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ
 ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ

DMart ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਟੋਕ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

