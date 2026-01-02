Advertisement
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ

DA Hike:  ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਡੀਏ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਡੀਏ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:09 AM IST

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 60% ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ AICPI-IW ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ DA ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ਼ਾਰਾ?
ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 148.2 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ  ਡੀਏ 59.94% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ 60% 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਡੇਟਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੰਤਿਮ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

AICPI ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, AICPI ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ DA ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ DA ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਡੀਏ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਡੀਏ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਿਮ ਡੀਏ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜ਼ੀਰੋ (0%) ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਡੀਏ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹50,000 ਹੈ, ਤਾਂ:

58% ਡੀਏ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹29,000 ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

60% ਡੀਏ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ ₹30,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਤੋਂ ₹1,500 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹700 ਤੋਂ ₹1,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਏ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?

7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 60% ਡੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

