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8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ

Employees Overtime Allowance: ਨਵੇਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਆਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ OTA ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 11, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:31 PM IST
8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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