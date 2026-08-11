8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ

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Employees Overtime Allowance: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤਾ (OTA) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ, 2019 ਵਿੱਚ, ਮਿਆਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ - ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ OTA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ - ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤਾ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ OTA ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਵੇਜ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਵੇਜ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਰ ਆਮ ਵੇਜ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ OTA ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤੇ (OTA) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੇਜ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਹਰਾ OTA ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
1991 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ OTA
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੰਟੇਵਾਰ OTA ਦਰ ਢਾਂਚਾ 19 ਮਾਰਚ, 1991 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੁੱਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ OTA ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਯੋਗ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ OTA ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ OTA ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ OTA ਲਾਭ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤਾ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤਾ (OTA) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ OTA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਜ ਕੋਡ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ OTA ਤੁਰੰਤ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ OTA ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ - ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ - ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਅਧੀਨ 'ਡਬਲ ਓਵਰਟਾਈਮ' ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ OTA ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।