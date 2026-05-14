ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

Sugar Export Ban News: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
Sugar Export Ban News: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ" ਸੂਚੀ ਤੋਂ "ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕੱਚੀ ਖੰਡ, ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ITC (HS) ਕੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ITC (HS) ਕੋਡ 1701 14 90 ਅਤੇ 1701 99 90 ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੰਡ (ਕੱਚੀ ਖੰਡ, ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ) ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਤੋਂ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ।"
ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਅਪਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ CXL ਅਤੇ TRQ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੰਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (AAS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੇਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। DGFT ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬਰਥ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਥਿੰਗ/ਐਂਕਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਕਸਟਮਜ਼ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।