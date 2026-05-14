Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3216608
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

Sugar Export Ban News: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 14, 2026, 11:47 AM IST

Trending Photos

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

Sugar Export Ban News: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ" ਸੂਚੀ ਤੋਂ "ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕੱਚੀ ਖੰਡ, ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ITC (HS) ਕੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ITC (HS) ਕੋਡ 1701 14 90 ਅਤੇ 1701 99 90 ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੰਡ (ਕੱਚੀ ਖੰਡ, ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ) ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਤੋਂ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਅਪਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ CXL ਅਤੇ TRQ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੰਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (AAS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੇਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। DGFT ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬਰਥ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਥਿੰਗ/ਐਂਕਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਕਸਟਮਜ਼ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGS

Sugar Export banCentral Government DecisionIndia sugar export policy

Trending news

Himachal Weather
17 मई के बाद बढ़ेगी झुलसाने वाली गर्मी, अभी 3 दिन बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
Jalandhar BSF Blast
ਜਲੰਧਰ ਬੀਐਸਐਫ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਤਾਰ ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ED custody Pankaj Bawa
ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
Malout Accident
ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ; ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ
Police complaint against Yograj Singh
ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
Delhi Bus Gang-Raped
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ
Dera Bassi News
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟੈਂਕਰ ਕਾਬੂ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ; ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ
Bist Doab Canal
ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੇਠ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 167% ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੋਇਆ
CM Bhagwant Mann
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ