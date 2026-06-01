ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ

Commercial LPG Cylinder Price Hike News: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 42 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 53.50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:49 AM IST

Commercial LPG Cylinder Price Hike News: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 42 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 53.50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3,113.50 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 3,255.50 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,071.50 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 3,202 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਮੇਨੂ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ
5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 11 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 821.50 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 810.50 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ) ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 1,691 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,113.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, 1,691.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,113.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਵਿਘਨਾਂ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

