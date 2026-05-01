ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ; ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

Gas Rate Hike: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
1 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ₹993 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ: ₹2,078.50 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,071.50 ਹੋ ਗਿਆ
ਮੁੰਬਈ: ₹2,031 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,024 ਹੋ ਗਿਆ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ₹2,208 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,202 ਹੋ ਗਿਆ (₹994 ਦਾ ਵਾਧਾ)
ਚੇਨਈ: ₹2,246.50 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,237 ਹੋ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
IOC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ (14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਸਥਿਰ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹913 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।