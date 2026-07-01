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1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ! ਵਪਾਰਕ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏ ਸਸਤੇ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਰ

LPG Cylinder Price Today: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 183.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 01, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:19 PM IST
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ! ਵਪਾਰਕ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏ ਸਸਤੇ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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