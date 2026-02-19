Advertisement
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

Credit Card New Rules 2026: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਨ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 19, 2026, 05:30 PM IST

Credit Card New Rules: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।

10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ (UPI, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਾਂ ਚੈੱਕ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ₹1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਹੁਣ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਲਪ
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਕੁਇਸਿਟ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।

