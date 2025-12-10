DA Updates: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ! ਜਾਣੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ Update

DA Updates: ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 18% ਤੋਂ 24% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ, 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਸੈਲਰੀ?
ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 18% ਤੋਂ 24% ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂਕ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 8ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ "ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ" ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਗਣਿਤ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2.57 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹7,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹18,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਅਨੁਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ—1.92, 2.08, ਅਤੇ 2.86। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1.92 ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 1.92 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹18,000 ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹34,560 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ (2 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ DA (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ DA ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ 0% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, ਨਵਾਂ ਡੀਏ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਡੀਏ ਨੂੰ 0% 'ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। HRA (House Rent Allowance) ਅਤੇ TA (Transport Allowance) ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਏਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹9,000 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹15,000 ਤੋਂ ₹20,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਣਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ—ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਸਹਾਇਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲਾਭ
ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।