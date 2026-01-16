Advertisement
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ BANK ਦੀ Full Foam? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ

‘ਬੈਂਕ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 16, 2026, 05:17 PM IST

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ BANK ਦੀ Full Foam? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ

Full Foam Of Bank: ‘ਬੈਂਕ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਜਾਣੀਏ।

ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ।

ਕੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

BANK ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ?
BANK ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ‘Borrowing Accepting Negotiating Keeping’ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ (1786 ਤੋਂ 1947) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1770 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸੀ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ‘ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1770 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ?
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।

​ Bank Vacancy

