/ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ; 22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

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Dr Subhash Chandra on NCLT Case: ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹60,000 ਤੋਂ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸਿਆ।
ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, 24 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
₹43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ 80.814% ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹45,888 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ₹31.79 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹39.08 ਕਰੋੜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ।
2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ₹3,992 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹620 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹1,063 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਦੇਣਦਾਰ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ₹43,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।" ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?