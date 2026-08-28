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ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ; 22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Dr Subhash Chandra on NCLT Case: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।"

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:31 PM IST
ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ; 22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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