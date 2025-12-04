Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 01:06 PM IST
Rupee Fall Impact: ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਰਟ; ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਰੇਟ!

Rupee Fall Impact: ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ, ਲੈਪਟਾਪ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਫਰਿੱਜ, ਮੇਕਅਪ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟਸ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 30 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਨੂੰ 85 ਤੋਂ 86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੇ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਵਲਜ਼ ਨੇ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3%, ਸੁਪਰ ਪਲਾਸਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 'ਤੇ 7-10% ਅਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਏਸੀ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਤੇ 5-7% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੀਸੀਡੋ, ਐਮਏਸੀ, ਬੌਬੀ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਦ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਪਰਜ਼ ਸਟਾਪ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਜੂ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਸਾਡੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

