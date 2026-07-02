EPFO ਨੇ ਬਦਲੇ PF ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ

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EPFO New Rule: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ PF ਯੋਗਦਾਨ (PF Contribution) ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।
15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ PF ਕਟੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
EPFO ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ Employees' Provident Funds Scheme, 2026 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ 12 ਫੀਸਦੀ PF ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ PF ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ Voluntary PF Contribution ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6,000 ਰੁਪਏ PF ਵਜੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 1,800 ਰੁਪਏ ਦਾ PF ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ PF ਕਟਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਟਵਾਉਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
In-Hand Salary 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ PF ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਉਸਦੀ In-Hand Salary ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਵਾਧੂ PF ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।