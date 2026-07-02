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EPFO ਨੇ ਬਦਲੇ PF ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ

EPFO New Rule: EPFO ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ Employees' Provident Funds Scheme, 2026 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ 12 ਫੀਸਦੀ PF ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 02, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:14 PM IST
EPFO ਨੇ ਬਦਲੇ PF ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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