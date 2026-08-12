PF ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! EPFO ਨੇ Withdrawal Rules ’ਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ

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EPFO New Rules 2026: Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ਨੇ PF ਅਤੇ EPS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ EPF Scheme 2026 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ PF ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਸ਼ਿਕ withdrawal ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1. PF ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPF ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ premature final settlement ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ waiting period ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ PF balance ਦਾ final settlement ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. EPS withdrawal benefit ਲਈ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
Employees’ Pension Scheme (EPS) ਤਹਿਤ withdrawal benefits ਲਈ ਵੱਖਰੀ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ waiting period ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ EPS withdrawal benefit ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ withdrawal benefit ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ PF ਦੇ 75% ਤੱਕ withdrawal
ਇੱਕ ਪਾਸੇ final settlement ਲਈ waiting period ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ EPFO ਨੇ partial withdrawal ਅਤੇ advance ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ PF balance ਦਾ 75% ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ—ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਮਕਾਨ/ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ—ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
4. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ 75% ਤੱਕ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ PF balance ਦਾ 75% ਤੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ PF ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
5. EPFO ਦੀ grievance redressal ਅਤੇ digital settlement ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ EPFO ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ grievance redressal mechanism ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ outreach initiatives ਅਤੇ digital claim settlement ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ EPF ਦੇ Central Board of Trustees (CBT) ਦੀ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBT ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ notification ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। CBT ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
PF ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੂਰੀ PF ਰਕਮ ਦੀ premature withdrawal ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ partial withdrawal ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ PF balance ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ retirement savings ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।