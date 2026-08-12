Add Zee Business As A Preferred Source
App

PF ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! EPFO ਨੇ Withdrawal Rules ’ਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ

EPFO New Rules 2026: EPFO ਨੇ EPF Scheme 2026 ਤਹਿਤ PF ਅਤੇ EPS withdrawal ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। PF final settlement ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ EPS withdrawal benefit ਲਈ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ waiting period ਸਮੇਤ 5 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਣੋ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 12, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:08 PM IST
PF ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! EPFO ਨੇ Withdrawal Rules ’ਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਜਾਅਲੀ PhD ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR
2
3
4
5