AI ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਓ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ; ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ- ਡਾ. ਚੰਦਰਾ

Essel Group 100 years celebration: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਮਈ, 2026) ਨੂੰ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟਾਊਨਹਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। 'ਐਸੇਲਾਈਟਸ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੰਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਦਮੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਮਾਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਟੱਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਭਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਰਟੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ - ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਅਤੇ 'ਧਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।