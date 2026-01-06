Advertisement
ਇਸ Post Office ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ FD ਅਤੇ RD ਵੀ ਫੇਲ! ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਓਗੇ ₹9,250

Post Office scheme: ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:20 PM IST

ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ (Q4FY26) ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਘਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਘਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਘਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ (MIS) ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 7.4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਮਾਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹9 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ।
₹9 ਲੱਖ 'ਤੇ 7.4% ਵਿਆਜ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹66,600 ਕਮਾਓਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ₹5,550 ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
₹15 ਲੱਖ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹1,11,000 ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹9,250 ਕਮਾਓਗੇ।

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ 
ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਫੰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਚਿਓਰ?

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੂਲਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
ਖਾਤੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੋਵਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਬਾਲਗ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਵੈਧ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

 (ਨੋਟ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। zee phh ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)

