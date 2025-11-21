Advertisement
Labour Codes Implementation: 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ; ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

Labour Codes: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:36 PM IST
Labour Codes: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੂੰ "ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਿਰਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

(1) Code on Wages (2019),
(2) Industrial Relations Code (2020)
(3) Code on Social Security (2020)
(4)Occupational Safety, Health & Working Conditions (OSHWC) Code (2020)

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ: ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

2. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

3. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

4. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ: 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ OSH ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗਾ।

5. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ: ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

6. ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੀਐਫ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 7. ਸਰਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ: ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ "ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਕਮ-ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ MSME (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼) ਵਰਕਰ, ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

