ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ; ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇ, ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਕਰੋ ਚੈੱਕ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:22 AM IST

Gold price today India: ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹157,900 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ₹157,750 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,400 ਜਾਂ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹158,500 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ $4,968.40 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $6,300 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ  ਅੱਜ ਦਾ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ  ਅੱਜ ਦਾ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
ਦਿੱਲੀ 144750  157900
ਮੁੰਬਈ 144600  157750
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 144650 157800
ਚੇਨਈ 144600  157750
ਕੋਲਕਾਤਾ 144600 157750
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 144600  157750
ਜੈਪੁਰ 144750  157900
ਭੋਪਾਲ 144650  157800
ਲਖਨਊ 144750  157900
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 144750  157900

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੀਮਤ 275,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤ $77.30 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,55,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।

