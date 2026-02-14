ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ; ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇ, ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਕਰੋ ਚੈੱਕ

Gold price today India: 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੀਮਤ 275,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤ $77.30 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੈ।
Gold price today India: ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹157,900 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ₹157,750 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,400 ਜਾਂ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹158,500 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ $4,968.40 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $6,300 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਅੱਜ ਦਾ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|ਅੱਜ ਦਾ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|ਦਿੱਲੀ
|144750
|157900
|ਮੁੰਬਈ
|144600
|157750
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|144650
|157800
|ਚੇਨਈ
|144600
|157750
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|144600
|157750
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|144600
|157750
|ਜੈਪੁਰ
|144750
|157900
|ਭੋਪਾਲ
|144650
|157800
|ਲਖਨਊ
|144750
|157900
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|144750
|157900
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੀਮਤ 275,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤ $77.30 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,55,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।