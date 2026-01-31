Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3092479
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ

Gold Silver Prices Fall: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:53 AM IST

Trending Photos

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ

Gold Silver Prices Fall:  ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ₹180,779 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹149,075 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 17.53% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ₹31,704 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ₹80,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਈ? ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹1,28,126 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

30 ਜਨਵਰੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਿਨ ਸੀ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ₹16,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ₹1,50,849 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ₹1,80,779 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ₹29,930 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨਾ, ਸਗੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। MCX 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰੈਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ₹1,28,126 ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3.27 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਚਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹4.20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਰਵਕਾਲੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ।

MCX ਮਾਰਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ₹2,91,922 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਹ ₹420,048 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹128,126 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 30.5% ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 30% ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। COMEX 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,763.10 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 31% ਡਿੱਗ ਕੇ $121.755 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ।

TAGS

Gold price crashSilver price crashGold silver prices fall

Trending news

Jalandhar School Threat
ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Punjab Vigilance Bureau
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਮਓ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ
Chandigarh News
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ PRAGATI -ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ
328 saroop case
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
Punjabi Husband wife Death Canada
ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਕੀਮਾਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ
Hoshiarpur Raid News
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਤਮ
Punjab news
ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Punjab Cold Wave Alert
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਅੱਜ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 31 ਜਨਵਰੀ 2026
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 916 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ