Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3229184
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ! ਚਾਂਦੀ 4300 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹4,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ₹900 ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 26, 2026, 11:46 AM IST

Trending Photos

ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ! ਚਾਂਦੀ 4300 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ

Gold Silver Price: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਘਰੇਲੂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ MCX 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ₹900 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4,300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ 2,72,337 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 1,58,186 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,58,857 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ₹5,100 ਵਧ ਕੇ ₹2,71,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।

Add Zee News as a Preferred Source

22-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ-ਮਿਆਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਵੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $98 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ₹157,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ₹160,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

TAGS

Gold silver priceGold price todaySilver price today

Trending news

Gold silver price
ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਡਿੱਗੀ! ਚਾਂਦੀ 4300 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ
ED Raid Zirakpur
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
BJP candidate Liquor Case
ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ; ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ
hamirpur news
हमीरपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, 83 पंचायतों में सुबह से मतदान जारी
Himachal Weather
हिमाचल में गर्मी का कहर! 6 जिलों में हीटवेव अलर्ट, 28-29 को तूफान-ओलावृष्टि चेतावनी
CNG price hike
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ; ਮੁੜ ਵਧੀਆਂ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
gurmeet ram rahim parole
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਤਪਾ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
punjab local body election 2026
Punjab Local Body Elections 2026 Live: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ; ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਝੜਪ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 26 ਮਈ 2026