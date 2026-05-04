ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇ; ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ

Gold Silver Price: ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੀਮਤ 0.3% ਯਾਨੀ 452 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,50,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ 1,51,352 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 1,80,779 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 1,51,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 1,50,263 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,54,800 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ)।
ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ
ਸੋਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ-ਬੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 99.9% ਸ਼ੁੱਧ (24-ਕੈਰੇਟ) ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.31% ਵਧ ਕੇ 1,54,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ (ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 1,52,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨਾ $91.80 (2.02%) ਵਧ ਕੇ $4,635.52 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 1,791 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.2% ਵਧ ਕੇ 1,50,841 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਮੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ $72.41 (1.59%) ਵਧ ਕੇ $4,633.91 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।