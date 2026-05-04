Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3203782
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇ; ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ

Gold Silver Price: ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 04, 2026, 09:47 AM IST

Trending Photos

ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇ; ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ

Gold Silver Price: ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੀਮਤ 0.3% ਯਾਨੀ 452 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,50,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ 1,51,352 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 1,80,779 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।  24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 1,51,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 1,50,263 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,54,800 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ)।

ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ
ਸੋਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ-ਬੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਆਖਰੀ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 99.9% ਸ਼ੁੱਧ (24-ਕੈਰੇਟ) ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.31% ਵਧ ਕੇ 1,54,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ (ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 1,52,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨਾ $91.80 (2.02%) ਵਧ ਕੇ $4,635.52 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।

ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 1,791 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.2% ਵਧ ਕੇ 1,50,841 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਮੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ $72.41 (1.59%) ਵਧ ਕੇ $4,633.91 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

TAGS

Gold price todaySilver rate todaypunjabi news

Trending news

Chris Gayle Record Broken
24 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਮਹਾਰਿਕਾਰਡ
Hemkund Sahib Snow Clearance
ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ; ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪੁੱਜੀ
Vote Counting 2026
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ
OBC Census 2027
ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਓਬੀਸੀ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ
zirakpur news
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Amritsar accident
ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਮਈ 2026
Sri Akal Takht Sahib
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ
amritsar news
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ