Advertisement
trendingNow13022423
Hindi NewsZee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਮ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ Gold Loan, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਕੜਾ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ

ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਚਾਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 128.5% ਵਧ ਕੇ ₹3.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਵਿ

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਮ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ Gold Loan, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਕੜਾ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ

ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਚਾਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 128.5% ਵਧ ਕੇ ₹3.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ 63.6% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਗੋਲਡ ਲੋਨ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਹੀ ਲਗਭਗ 25% ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚ 14% ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਧਾ 
ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 14% ਵਧ ਕੇ ₹64.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ 11% ਵਧ ਕੇ ₹31.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ 12.5% ​​ਵਧ ਕੇ ₹6.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 14.7% ਵਧ ਕੇ ₹1.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (7.7%) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (9.9%) ਦੀ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 11.3% ਵਧ ਕੇ ₹193.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, 13% ਵਧ ਕੇ 53.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

About the Author
author img
Drishti Gupta

My name is Drishti Gupta, and I have been working in the media industry for the past four years. During this time, I have gained experience in news reporting, content creation, and digital storytel...और पढ़ें

TAGS

Gold

Trending news

हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
Karnataka News
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
A320 Software Issue
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
DNA
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
DNA
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
war
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया