ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਮ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ Gold Loan, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਕੜਾ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ

ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਚਾਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 128.5% ਵਧ ਕੇ ₹3.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ 63.6% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਗੋਲਡ ਲੋਨ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਹੀ ਲਗਭਗ 25% ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚ 14% ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 14% ਵਧ ਕੇ ₹64.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ 11% ਵਧ ਕੇ ₹31.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ 12.5% ਵਧ ਕੇ ₹6.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 14.7% ਵਧ ਕੇ ₹1.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (7.7%) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (9.9%) ਦੀ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 11.3% ਵਧ ਕੇ ₹193.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, 13% ਵਧ ਕੇ 53.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।