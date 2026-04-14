ਅੱਜ ਹੋਰ ਫਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ! ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ

Gold Silver Price Today: 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
Gold Silver Price: ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਲਗਭਗ ₹15,200–₹15,260 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਲਗਭਗ ₹13,970–₹13,990 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਲਗਭਗ ₹11,400 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,52,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,39,890 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹1,14,480 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,52,450, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,39,740 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹1,14,330 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,52,500, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,39,790 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹1,14,380 ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,53,370, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,40,590 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,17,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹5100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹2,54,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ₹100 ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,59,100 ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਂਦੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
- ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
- ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਰਹੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।